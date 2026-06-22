Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in der Kontrollstelle auf der A 3

Kleve - Emmerich - Elten (ots)

Am späten Sonntagabend, 21. Juni 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen in der Kontrollstelle auf der Bundesautobahn 3 am Rastplatz Knauheide einen 34-jährigen Mann aus Madagaskar. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen Betruges bekannt. Hiernach hat der Gesuchte noch eine Geldstrafe in einer Gesamthöhe von 768,80 Euro zu bezahlen. Da der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei verhaftet und zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Kleve gebracht.

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