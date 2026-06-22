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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in der Kontrollstelle auf der A 3

Kleve - Emmerich - Elten (ots)

Am späten Sonntagabend, 21. Juni 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen in der Kontrollstelle auf der Bundesautobahn 3 am Rastplatz Knauheide einen 34-jährigen Mann aus Madagaskar. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen Betruges bekannt. Hiernach hat der Gesuchte noch eine Geldstrafe in einer Gesamthöhe von 768,80 Euro zu bezahlen. Da der Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei verhaftet und zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Kleve gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Christian Goerke

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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