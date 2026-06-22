Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Hauptbahnhof Bielefeld - Bundespolizei nimmt 16-Jährigen nach Fahrgelddelikt fest
Bielefeld (ots)
Nach einem Fahrgelddelikt hat die Bundespolizei am Samstagnachmittag (20. Juni) einen 16-Jährigen festgenommen.
Der Jugendliche nutzte einen Zug von Duisburg nach Bielefeld mit einem ungültigen Ticket. Zur Personalienfeststellung forderte der Zugbegleiter im Hauptbahnhof Bielefeld die Bundespolizei an.
Bei der anschließenden Identitätsfeststellung stellten die Einsatzkräfte nicht nur fest, dass sieben verschiedene Staatsanwaltschaften wegen unterschiedlichen Straftaten Interesse an dem Aufenthaltsort des moldauischen Staatsangehörigen hatten, sondern auch, dass der Jugendliche zur Festnahme ausgeschrieben war. Im Jahr 2024 wurde er in sein Heimatland abgeschoben. Seitdem besteht eine Wiedereinreisesperre für das Bundesgebiet.
Der Gesuchte wurde daraufhin festgenommen und an die zuständige Kriminalwache des Polizeipräsidiums Bielefeld übergeben.
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