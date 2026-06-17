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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vor Ausreise zur Kasse gebeten - Bundespolizei verhaftet 55-Jährigen am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Pristina/Kosovo stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Dienstagnachmittag (16.06.2026) einen zur Fahndung ausgeschriebenen Deutschen fest. Der 55-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Hannover gesucht. Diese hatte zwei Wochen zuvor einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz erlassen. Da sich der Gesuchte auf die ergangene Ladung zum Antritt der Erzwingungshaft nicht gestellt hatte, wurde die Fahndung veranlasst.

Doch durch Zahlung der Geldbuße in Höhe von 40 Euro vor Ort bei der Bundespolizei konnte der in Hannover lebende Mann die eintägige Erzwingungshaft abwenden und seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf
Pressestelle
Daniela Maaßen
Telefon: +49 (0) 211 / 9518 - 108
E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Postfach 30 04 42
40404 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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