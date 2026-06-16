Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl und Widerstand: Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am 15. Juni entwendete ein Mann Ware im Wert von unter einem Euro aus einer Drogerie. Bei der Identitätsfeststellung widersetzte er sich den Beamten und leistete Widerstand.

Gegen 19:30 Uhr erhielt die Bundespolizei in Dortmund die Meldung über einen mutmaßlichen Diebstahl in einem Geschäft im Hauptbahnhof. Ein Zeuge und Ladendetektiv hatte beobachtet, wie ein 66-Jähriger Ware entnahm und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Der Mitarbeiter sprach den deutschen Staatsbürger an, der ihm daraufhin ins Büro folgte. Da sich der Tatverdächtige der hinzugerufenen Streife nicht ausweisen wollte, erfolgte nach durchgeführter Belehrung die Durchsuchung nach Ausweispapieren. Hierzu sollte der Rucksack an die Beamten übergeben werden. Dies verweigerte der Wohnungslose und drehte sich zudem von den Beamten weg, um den Zugriff weiter zu erschweren. Die Polizisten fesselten den Mann und führten ihn zur Dienststelle. In den Diensträumen erfolgte die Durchsuchung, bei der ein Identitätspapier aufgefunden werden konnte, sodass die Identität zweifelsfrei feststand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,1 Promille. Im Anschluss entließen die Uniformierten den Beschuldigten mit einem Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell