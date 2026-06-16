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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann greift Reisenden mit Messer an - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Am Montagabend (15. Juni) kam es im Kölner Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 27-jähriger Tatverdächtiger dabei ein Cuttermesser eingesetzt haben. Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei Nordrhein-Westfalen nahmen den Mann vorläufig fest.

Gegen 18:35 Uhr gerieten der 27-jährige bulgarische Staatsangehörige und ein 48-jähriger Deutscher im Bereich der Rolltreppen zu den Bahnsteigen 2 und 3 in einen Streit.

Der 48-jährige Geschädigte entfernte sich auf dem Bahnsteig aus der Situation. Nach bisherigen Erkenntnissen holte der Tatverdächtige ein mitgeführtes Cuttermesser aus seiner Kleidung, folgte dem Geschädigten und führte mehrfach Stichbewegungen in dessen Richtung aus. Dieser stürzte zu Boden und wehrte die Angriffe nach eigenen Angaben mit seiner mitgeführten Tasche ab.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei Nordrhein-Westfalen trafen kurz darauf am Bahnsteig ein und überwältigten den Tatverdächtigen.

Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Der 48-Jährige erlitt bei dem Angriff glücklicherweise nur leichte Abschürfungen am Ellenbogen und am Bein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Stephanie Reuver

Telefon: +49 (0) 221 16093-1401
Mobil: +49 (0) 173 56 21 184
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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