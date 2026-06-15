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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 9-Jähriger legt Steine auf Bahnstrecke - Bundespolizei weist auf Gefahren des Bahnverkehrs hin

Neuss (ots)

Am vergangenen Freitag (12. Juni) um 18.45 Uhr legte ein 9-jähriger Junge Steine auf die Bahnstrecke in der Nähe des "Spielplatzes Daimlerstraße" in Neuss. Der Lokführer leitete eine Vollbremsung ein. Die Zugführerin der Regionalbahn 37 - Fahrstrecke Krefeld nach Neuss - konnte das Kind in ihre Obhut nehmen. Im Neusser Hauptbahnhof übernahmen Bundespolizisten den 9-Jährigen. Im Anschluss informierten die Beamten die Eltern des Jungen. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden. Eine umfängliche Belehrung der Eltern sowie des Kindes erfolgte vor Ort.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefahren des Bahnverkehrs hin. Gegenstände, die auf einem Schienenstrang platziert werden, können beim Überfahren zur Seite spritzen, hohe Geschwindigkeiten erreichen und zu tödlichen Geschossen werden. Züge sind je nach Witterung nahezu lautlos unterwegs und werden daher meist sehr spät erkannt. Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich!

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Düsseldorf
Armin Roggon
Telefon: 0211/179276-150
E-Mail: armin.roggon@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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