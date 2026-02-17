Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet wegen versuchten Mordes gesuchten Mann am Flughafen Dortmund
Dortmund (ots)
Am 16. Februar kontrollierten Bundespolizisten einen albanischen Staatsangehörigen bei dessen Einreise aus Tirana (Albanien) am Dortmunder Flughafen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl vorlag.
Gegen 08:20 Uhr überprüften die Beamten den 41-Jährigen am Flughafen Dortmund. Die Abfrage im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg nach dem Wohnungslosen fahnden ließ.
Gegen ihn wurde wegen versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung Untersuchungshaft angeordnet. Er soll Ende letzten Jahres einem anderen Mann unvermittelt von hinten mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Durch die schnelle Reaktion eines Zeugen soll der Geschädigte in ein Krankenhaus gebracht und durch eine Notoperation gerettet worden sein.
Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und brachten ihn nach Abschluss der Maßnahmen in das zentrale Polizeigewahrsam. Von dort aus erfolgen die weiteren Maßnahmen, einschließlich der Vorführung vor dem zuständigen Haftrichter.
