BPOL NRW: 29-Jähriger bricht sich nach Stoß beide Handgelenke - Bundespolizei fahndet mit Bildern

Dortmund - Recklinghausen (ots) - Am gestrigen Abend (11. Juli) schlug eine junge Frau am Dortmunder Hauptbahnhof in Richtung eines Bundespolizisten. Die Beamten fanden neben Drogen auch ein Messer auf. Gegen 23 Uhr überprüften Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund eine 19-Jährige. Diese brachte unmittelbar ihren Unmut über die polizeiliche Kontrolle zum Ausdruck und weigerte sich auszuweisen. Erst nach ...

