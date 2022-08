Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unterkiefer und Jochbein gebrochen - Bundespolizei fahndet mit Lichtbildern nach unbekanntem Tatverdächtigen

Köln/Eitorf (ots)

Am Sonntag, den 13.03.2022 soll es gegen 15:45 Uhr in einer S-Bahn der Linie 12, kurz vor Bahnhof Eitorf, zunächst zu einem Streitgespräch zwischen zwei Bahnreisenden und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Neben Faustschlägen soll der unbekannte Tatverdächtige gezielt gegen den Kopf seines Opfers getreten haben, als dieser bereits am Boden lag. Mit Unterkiefer- und Jochbeinfrakturen musste der 57-jährige Mann aus Windeck mehrfach operiert werden. Die Bundespolizei ermittelte, dass der Unbekannte mit seinem Fahrrad am Haltepunkt Köln Trimbornstraße in die S-Bahn Fahrtrichtung Windeck-Au eingestiegen ist.

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sucht die Bundespolizei in Köln nun mit Lichtbildern nach dem Tatverdächtigen. Nach Beschluss des Amtsgerichts Bonn werden auf der Internetseite www.bundespolizei.de die Bilder aus Videoaufzeichnungen veröffentlicht und die Bevölkerung um ihre Mithilfe bei der Identifizierung gebeten.

Wer kennt diesen Mann? Wer kann Angaben über den Mann und/oder zu seinem Aufenthalt machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

