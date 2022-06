Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinschaftliche Köperverletzung: Bundespolizei sucht öffentlich nach vier Unbekannten

Hennef (Sieg) (ots)

Mittels Faustschlägen griffen vier unbekannte Tatverdächtige am Samstagmorgen, den 09.10.2021 gegen 04:20 Uhr am Bahnhof Hennef (Sieg) zwei 25-jährige Reisende an. In der stehenden S-Bahn der Linie 19 soll es zunächst zu verbalen Provokationen und anschließend zu massiven Schlägen aus der Tätergruppe gekommen sein, bevor die Männer ins Stadtgebiet flüchteten. Beide Opfer erlitten durch den Angriff Verletzungen im Gesicht.

Da die strafbaren Handlungen durch eine Videokamera aufgezeichnet wurden, bittet die Bundespolizei um Hilfe aus der Bevölkerung und veröffentlicht nach Beschluss des Amtsgerichts Bonn Lichtbilder der Tatverdächtigen auf der Homepage: www.bundespolizei.de. Wer kennte diese Männer? Wer kann Angaben zur ihren Personen oder ihren Aufenthaltsorten machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

