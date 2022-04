BPOL NRW: S-Bahnhaltepunkt Duisburg-Großenbaum - Unbekannter schlägt und tritt Kinder - Wer kennt diesen Mann?

Gelsenkirchen (ots) - In einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz überprüften Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei gestern (20. April) zahlreiche Personen in und am Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Insgesamt wurden 461 Personen überprüft. Dabei konnten vier Haftbefehle vollstreckt und Drogen und zwei Messer sichergestellt werden. Zudem wurde eine Person in Gewahrsam ...

