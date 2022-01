Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Umarmt und bestohlen - Bundespolizei fahndet mit Bildern nach Dieb

Essen (ots)

Die Bundespolizei fahndet mit Bildern nach einem Mann, der auf dem Vorplatz des Essener Hauptbahnhofs einem 22-Jährigen die Geldbörse entwendet haben soll.

Die Tat ereignete sich am Abend des 28. Oktober 2021, gegen 21:15 Uhr auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs Essen.

Der 22-jährige Geschädigte habe kurz zuvor an einem Geldautomaten gegenüber des Hauptbahnhofs 100 Euro Bargeld abgehoben. Nach dem er das Geld in seiner Geldbörse und anschließend in der hinteren rechten Hosentasche verstaut hatte, sei der Unbekannte auf ihn zugekommen und habe nach einem Feuerzeug gefragt. Nach erfolgter Aushändigung habe der Mann sich bedankt und ihn umarmt. Anschließend sei der Unbekannte in Begleitung zweier Männer in den Hauptbahnhof hineingegangen.

Kurz danach bemerkte der Wuppertaler das Fehlen seines Portemonnaies. Der Wert des erlangten Diebesguts beläuft sich auf 150 Euro.

Bundespolizisten konnten anhand der Personenbeschreibung die Videoaufzeichnungen des Essener Hauptbahnhofs sichern, auf denen der Tatverdächtige und seine Begleiter zu sehen sind, wie diese den Hauptbahnhof betreten.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Tatverdächtige eine graue Jacke, einen beigen Pullover, eine schwarze Mütze und Umhängetasche, sowie blaue Jeans und graue Turnschuhe.

Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2022/oefa_3_2022.html

