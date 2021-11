Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Stark alkoholisiert, aber fast 30.000 Euro im Gepäck - Bundespolizei stellt Geld sicher

Hagen - Menden (ots)

Am Donnerstagnachmittag (11. November) stellten Bundespolizisten am ZOB Hagen einen 48-Jährigen Mann fest, der augenscheinlich sehr stark alkoholisiert war. In seiner Umhängetasche fanden die Beamten eine große Bargeldsumme, die der Mann nicht erklären konnte.

Gegen 17 Uhr übernahm die Bundespolizei einen Einsatz der Polizei in Hagen. Hierbei soll es sich um eine hilflose Person am ZOB Hagen handeln. Vor Ort stellten die Beamten einen 48-Jährigen fest, der stark alkoholisiert war. Der türkische Staatsangehörige saß bereits in einem Rettungswagen. Da der Mendener nicht in der Lage war sich auszuweisen, durchsuchten die Bundespolizisten seine Umhängetasche nach Identitätspapieren.

Dabei fanden die Einsatzkräfte Bargeld in Höhe von fast 30.000 Euro. Der Mann aus dem Sauerland konnte den Bundespolizisten nicht mitteilen, woher dieses Geld stamme. Die Umhängetasche, sowie das Bargeld stellten die Beamten zum Schutz des Eigentümers sicher und brachten es anschließend einer Polizeiwache in Hagen zwecks weiterer Überprüfung der Eigentumsverhältnisse.

Anschließend begleiteten die Bundespolizisten den 48-Jährigen in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. *RO

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell