Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei- Wer kennt diesen Mann?

Ibbenbüren (ots)

Mit Beschluss vom 20.September 2021 ordnete das Amtsgericht Münster die Öffentlichkeitsfahndung nach einem bislang unbekannten Täter an.

Am 09.07.2021 um 17:38 Uhr warf der bislang unbekannte Täter am Bahnhaltepunkt Ibbenbüren-Esch eine volle Getränkedose auf eine in einem Wartehäuschen sitzende Reisende. Nachdem die Getränkedose die Reisende nur knapp verfehlte, hob der als ca.30 Jahre alt beschriebene Mann sie auf und verschüttete den Inhalt in Richtung der Frau. Sie verließ daraufhin den Haltepunkt und kehrte ca. 45 min später wieder zurück, um mit einem Zug in Richtung Osnabrück zu fahren. Auf den Zug wartend erschien der unbekannte Täter erneut am Haltepunkt. Er fing an, neben ihr auf und ab zu laufen und sie zu umrunden. Nach Ankunft des Zuges stieg er mit ihr zusammen ein und verließ den Zug im Bahnhof Ibbenbüren wieder. Zu weiteren Tathandlungen kam es nicht.

Nach Auswertung der gesicherten Videoaufzeichnungen aus dem Zug werden die daraus entstandenen Fotos laut Beschluss des Amtsgerichtes Münster für die Öffentlichkeitsfahndung unter folgendem Link zur Verfügung gestellt:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2021/oefa_20_2021.html

Die Bundespolizeiinspektion Münster ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und fragt in diesem Zusammenhang:

Wer kennt diesen Mann? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Die Bundespolizei nimmt sachdienliche Hinweise über die kostenfreie Hotline unter 0 800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell