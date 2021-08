Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei nach Diebstahl im Zug - Schaden von 3500EUR

Köln (ots)

Ein Unbekannter wird verdächtigt am Sonntag, den 20.12.2020 gegen 14:00 Uhr in der Straßenbahn S19 in Fahrtrichtung Düren, zwischen den Haltepunkten Ehrenfeld und Köln Müngersdorf/Technologiepark, einen zurückgelassenen Rucksack mitgenommen zu haben. In dem Gepäckstück befanden sich sich u.a. ein Laptop und weitere Gegenstände im Gesamtwert von 3500EUR. Nach Sichtung von Kameraaufnahmen wird der Mann wie folgt beschrieben:

- Auffällige Rastazöpfe - Dunkle Kapuzenjacke mit goldenem Logo und Namensschriftzug von "ADIDAS" - Jeans und blaue Schuhe mit weißem Rand

Die Bundespolizeiinspektion Köln veröffentlicht nun nach Beschluss des Amtsgerichts Köln Lichtbilder des Tatverdächtigen im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung auf der Homepage der Bundespolizei unter: www.bundespolizei.de und fragt:

Wer kennt diesen Mann? Wer kann Angaben zu seiner Person machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 / 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

