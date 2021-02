Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei/ Wer kennt diese Frau?

Hamm (ots)

Mit Beschluss vom 07.01.2021 ordnete das Amtsgericht Hamm die Öffentlichkeitsfahndung nach einer bislang unbekannten Täterin an.

Am 11.09.20 um 16:24 Uhr fand die bislang unbekannte Täterin auf dem Bahnsteig/Gleis 4 im Hauptbahnhof Hamm einen auf einer Bank liegenden Rucksack. Diesen nahm sie an sich und verließ den Hauptbahnhof in der Absicht, den Rucksack zu behalten.

Die Bundespolizeiinspektion Münster ermittelt wegen Diebstahls gegen Unbekannt.

Nach Auswertung der gesicherten Videoaufzeichnungen werden die daraus entstandenen Fotos laut Beschluss des Amtsgerichtes Hamm für die Öffentlichkeitsfahndung unter folgendem Link zur Verfügung gestellt:

http://bit.ly/3cvQ3qP

In diesem Zusammenhang fragt die Bundespolizei: Wer kennt diese Frau? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben?

Die Bundespolizei nimmt sachdienliche Hinweise über die kostenfreie Hotline unter 0 800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell