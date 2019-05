Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Hab ich in Dorstfeld gefunden!" - Bundespolizei stellt gestohlenes E-Bike dank GPS sicher

Bochum - Dortmund - Oberhausen (ots)

Dank eines GPS-Senders konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern (28. Mai) ein gestohlenes E-Bike sicherstellen. Der Tatverdächtige war mit dem Rad bereits in der S-Bahn 1 unterwegs.

Gegen 16 Uhr informierte der Eigentümer des Fahrrads die Bundespolizei, dass sein Fahrrad an der Ruhruniversität gestohlen wurde. Weil das Rad über einen GPS-Sender verfügte, hatte der 23-jährige Oberhausener sein Eigentum bereits geortet. Laut App befand sich das E-Bike in der S1 auf dem Weg nach Dortmund.

Dort nahm eine Streife der Bundespolizei das Fahrrad und den Tatverdächtigen in Empfang. Bei diesem handelte es sich um einen 35-jährigen Mann aus Bochum, der wegen zahlreicher Eigentumsdelikte polizeibekannt ist. Auf Vorhalt erklärte er, dass er das Rad gefunden hätte. Was er mit den Werkzeugen (Bolzenschneider, Zange, Schraubendreher) in seinem Rucksack vorhatte, darüber wollte er keine Auskunft geben.

Das Fahrrad und die Werkzeuge wurden sichergestellt. Gegen den Bochumer wurde ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Der 23-Jährige holte sein E-Bike später von der Wache ab. Vorher wurde die Besitzverhältnisse überprüft.

