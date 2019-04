Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen Computerbetrügerin

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am ehemaligen Grenzübergang Aachen- Lichtenbusch eine Computerbetrügerin festgenommen. Die 29-Jährige war als Mitfahrerin am Dienstagabend von Belgien nach Deutschland eingereist. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass sie von der Staatsanwaltschaft Mosbach wegen Computerbetruges gesucht wurde. Gegen sie bestand ein Strafvollstreckungshaftbefehl. Die 29-Jährige sollte eine Geldstrafe in Höhe von 2520,- EUR zuzüglich Verwaltungskosten bezahlen. Ersatzweise müsste sie eine 84-tägige Freiheitsstrafe absitzen. Da sie die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde sie nach Eröffnung des Haftbefehls in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

PHK Bernd Küppers



Telefon: +49 (0)241 56837 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell