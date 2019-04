Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Raub in der S-Bahn 9 - Bundespolizei sucht Zeugen

Velbert - Essen - Wuppertal - Haltern am See (ots)

Zu einem Raubdelikt soll es am Sonntagmorgen (07. April) in der S-Bahn 9 zwischen Wuppertal-Vohwinkel und dem Haltepunkt Velbert-Rosenhügel gekommen sein. Die Bundespolizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

Nach Angaben der 20-jährigen Geschädigten aus Essen nutzte sie mit ihrem 20-jährigen Begleiter die S-Bahn 9 von Wuppertal in Richtung Essen. Hinter dem Haltepunkt Wuppertal-Vohwinkel wurde sie von dem späteren Tatverdächtigen angesprochen. Dieser befand sich in Begleitung eines weiteren Mannes, welcher mit einem sogenannten Butterflymesser hantierte und so eine bedrohliche Stimmung erzeugt haben soll.

Kurz vor Einfahrt des Zuges in den Haltepunkt Velbert-Rosenhügel entriss der Mann ohne Messer der 20-Jährigen das Smartphone und flüchteten anschließend aus dem Zug. Im Wissen, dass der Begleiter des Tatverdächtigen ein Messer mit sich führte, verfolgten die Geschädigte und ihr Begleiter die beiden Männer nicht.

Im Essener Hauptbahnhof informierten sie die Bundespolizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahdungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen im Bereich Velbert nicht angetroffen werden.

Die Bundespolizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Wer kennt den Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird?

- 20 - 25 Jahre - circa 180 bis 185 cm - schwarze, kurze lockige Haare - leicht dunkler Haut - südeuropäische Erscheinung - akzentfreies Deutsch - gelbe Jacke - blutverschmierte Hand

Da die beiden Tatverdächtigen erklärten, nach Haltern am See reisen zu wollen, ist ein Aufenthaltsort in Haltern möglich.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



Volker Stall



Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell