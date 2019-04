Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Männer belästigen Amerikanerin

Düsseldorf (ots)

Zwei unbekannte Männer belästigten am Freitagabend (5. April) um 20.30 Uhr am Haltepunkt Düsseldorf-Derendorf eine Amerikanerin (18). Bundespolizei sicherte Videomaterial.

Als die junge Frau in die Bahn stieg wurde gegen ihren Willen in ihr Haar und an ihr Gesäß gefasst. Die zwei Tatverdächtigen stiegen mit in die Bahn ein und ließen nicht von ihr ab. Erst als sie die Mitarbeiter der DB Sicherheit auf ihre Situation ansprach, verließen sie die Bahn.

Die 18-Jährige suchte die Dienststelle der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof auf und erstatte dort gegen noch unbekannte Täter eine Strafanzeige. Die Bundespolizei sicherte Videos und wird diese in den nächsten Tagen auswerten.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Telefon: +49 (0) 211 179276-150

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell