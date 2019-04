Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme durch die Bundespolizei bei Einreise über den Flughafen Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Bereits am Sonntag dem 31.03.2019 nahmen Beamte der Bundespolizei einen 26 - jährigen Ukrainer am Flughafen Weeze fest. Der Mann wurde bei der Einreise mit einem Flug aus der Ukraine polizeilich überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Reisende von der Staatsanwaltschaft Hildesheim mit Haftbefehl gesucht wurde. Zuvor war er vom Amtsgericht Lehrte wegen Hehlerei verurteilt worden. Durch Zahlung der Geldstrafe von 1780 Euro Geldstrafe sowie Kosten in Höhe von 301,98 Euro bei der Bundespolizei in Weeze wendete er die Verbüßung von 89 Tagen Restersatzfreiheitsstrafe ab.

