Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Checkkartenbetrüger fest und kann mehrere tausend Euro sicherstellen

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat zwei Checkkartenbetrüger festgenommen. Die Beamten kamen den beiden über eine grenzüberschreitende Personenfahndung des EPICC (trinational tätige Verbindungsstelle der Polizeien im Dreiländereck) nach besonders schwerem Fall des Diebstahls in Belgien auf die Spur. Darüber hinaus nutzten die beiden Personen einen Mietwagen, der durch eine schengenweite Fahndung im Zusammenhang mit besonders schwerem Fall des Diebstahls ebenfalls in Belgien gesucht wurde. Auf Nachfrage teilten die belgischen Behörden der Bundespolizei mit, dass die Personen in Belgien wegen EC-Kartendiebstahls und Computerbetruges gesucht werden. Mit den gestohlenen EC-Karten sollen unter anderem auch in Aachen hohe Geldbeträge von Banken abgehoben worden sein. Zudem verwendete einer der Beschuldigten bei der Kontrolle durch die Bundespolizei verfälschte rumänische Ausweisdokumente. Diesbezüglich wurde er von den Beamten wegen der Urkundenfälschung beanzeigt. In Zusammenarbeit mit den belgischen Behörden konnte aus den in Belgien ausgestellten europäischen Haftbefehlen jeweils Festhalteanordnungen gegen die beiden Männer erwirkt werden. Das bei der Generalstaatsanwaltschaft in Köln anhängige Auslieferungsverfahren dauert zurzeit noch an. Die beiden Personen wurden in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Zudem wurde heute im beschleunigten Verfahren gegen den Beifahrer wegen der Urkundenfälschung vom Amtsgericht Aachen eine Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen à 60 Euro verhängt.

