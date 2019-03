Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 8-Jährige beobachtet Diebstahl - Bundespolizei nimmt "Langfinger" dank Hinweis fest

Essen (ots)

Dank einer jungen Essenerin konnten Bundespolizisten Samstagmorgen (16. März) einen Ladendieb festnehmen. Eine 8-Jährige hatte den Diebstahl beobachtet und eine Streife der Bundespolizei informiert

Gegen 11 Uhr informierte die 8-Jährige eine Streife der Bundespolizei über den Diebstahl. Sie hatte beim Warten am Busbahnhof (Essener Hauptbahnhof) einen 54-Jährigen in der angrenzenden Bäckerei dabei beobachtet, wie er ein Sandwich in seine Tasche steckte und anschließend nur seinen Kaffee zahlte.

Daraufhin sprachen Bundespolizisten den iranischen Staatsangehörigen an. Dieser gab den Diebstahl zu und gab das Diebesgut zurück (wurde anschließend entsorgt).

Gegen den polizeibekannten Drogenkonsumenten wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Bei der aufmerksamen 8-jährigen "Nachwuchspolizistin" bedankten sich die Bundespolizisten ausdrücklich und würden sich freuen, die Essenerin vielleicht später mal als Kollegin begrüßen zu dürfen.

www.komm-zur-bundespolizei.de

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



Volker Stall



Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell