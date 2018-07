BPOL NRW: 7-Jähriger alleine am Siegener Bahnhof - Ingewahrsamahme durch Bundespolizei!

Siegen (ots) - Am 03.07.2018 um 19:45 Uhr nahm die Bundespolizei in Siegen einen Minderjährigen in Gewahrsam, der seine Eltern verloren hatte.

Um 19:45 Uhr hielt sich ein 7-Jähriger aus Bad Berleburg ganz alleine in der Buchhandlung am Siegener Bahnhof auf. Die Bundespolizisten nahmen den Jungen kurzfristig in Gewahrsam. Zum Glück konnte die Mutter in der angrenzenden City-Galerie ausfindig gemacht werden, die ihren Sohn überglücklich in Empfang nahm.

