BPOL NRW: Wok-Dieb wird durch Bundespolizei festgenommen

Düsseldorf (ots) - Ein 50-jähriger Pole entwendete am Donnerstagmittag (3. Mai) um 13.05 Uhr aus einem Geschäft im Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Wok. Nach der Festnahme durch die Bundespolizei ging er am heutigen Tag in die Hauptverhandlungshaft.

Eine Mitarbeiterin des Geschäftes sowie eine Zivilfahnderin der Bundespolizei beobachteten, wie der Mann einen Karton mit einem Wok aus dem Regal nahm und den Kassenbereich passierte ohne 49,95 Euro dafür zu bezahlen.

Die zivile Beamtin rief uniformierte Unterstützung hinzu und der 50-Jährige konnte daraufhin zur Dienststelle gebracht werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er bereits wegen mehrerer Diebstahlsdelikte polizeilich bekannt ist. Da er weder in Deutschland noch in Polen über einen festen Wohnsitz verfügt, wurde er am heutigen Tag dem Richter vorgeführt. Es wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet, wodurch er in die Hauptverhandlungshaft ging und in den nächsten sieben Tagen wegen des Diebstahls verurteilt wird.

