BPOL NRW: Unvermittelt ins Gesicht geschlagen, Bundespolizei nimmt 33-Jährigen fest

Dortmund (ots) - Bundespolizisten nehmen nach Körperverletzung einen 33-jährigen Mann am Dortmunder Hauptbahnhof fest.

In den Nachmittagsstunden viel ein 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger durch stark aggressives Verhalten am Dortmunder Hauptbahnhof auf. Nach Angaben von Zeugen soll er Frauen angepöbelt und geschubst haben. Als ein Passant einen Streit vor Ort schlichten wollte, wurde dieser sofort von dem 33-Jährigen angegangen. Mitarbeiter der DB-Sicherheit wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und schritten ein. Der äußerst aggressive Mann schlug dabei offensichtlich unvermittelt auf eine 32-Jährige kräftig ein und verletzte sie im Gesicht. Die Bochumerin wurde mit Verdacht auf Nasenbeinbruch und weiteren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Mann konnte durch Bundespolizisten unmittelbar festgenommen werden. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten und wird dem Polizeigewahrsam zugeführt.

