BPOL NRW: 13-Jähriger durch Bundespolizei in Gewahrsam genommen

Bochum/Kreis Soest (ots) - Bundespolizisten nehmen am Nachmittag in Bochum einen vermissten 13-jährigen Jungen in Gewahrsam.

Der Junge nutzte am Nachmittag in Bochum die Straßenbahn zwischen dem Rathaus und Hauptbahnhof, als er von Mitarbeitern der BOGESTRA kontrolliert wurde. Allerdings konnte der 13-Jährige den notwendigen Fahrschein nicht vorweisen, sodass die Kontrolleure ihn zur Bundespolizei am Bochumer Hauptbahnhof brachten. Bei der Feststellung seiner Personalien durch die Polizisten stellte sich sehr schnell heraus, dass er aus einer Wohngruppe im Landkreis Soest abgängig ist und als vermisst gemeldet wurde.

Die zuständigen Betreuer wurden durch die Bundespolizei informiert. Mit einer Anzeige wegen des Erschleichens von Leistungen muss der Ausreißer nun ebenfalls rechnen.

