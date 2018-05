BPOL NRW: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Hennef (ots) - Wie die Bundespolizei am 23.04.2018 unter www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3924191 berichtete, wurde nach zwei Tatverdächtigen gefahndet, die am Bahnhof Hennef am 13.10.2017 vermutlich mit einer Schreckschusspistole Reisende bedrohten. Durch Hinweise aus der Bevölkerung konnte einer der Tatverdächtigen identifiziert werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Mann. Der Mann ist laut polizeilichem Fahndungssystem hinreichend bekannt. Weitere Ermittlungen dauern an.

Die Bundespolizei bedankt sich bei den Medien für die Veröffentlichung der Bilder und Unterstützung der damit verbundenen Fahndungsmaßnahmen. Wir bitten alle Bilder zu dieser Öffentlichkeitsfahndung zu löschen.

