BPOL NRW: Wer kennt diese Frau?

1 weiterer Medieninhalt

Düsseldorf, Duisburg (ots) - Die Bundespolizei fahndet nach einer Frau, welche am 05.06.2017 um 17.00 Uhr in einer Bankfiliale in Duisburg, mit der gestohlenen EC-Karte einer 57-jährigen Deutschen, Geld im vierstelligen Bereich abhob.

Zuvor wurde die Geschädigte am 02.06.2017 um 16:10 Uhr im Duisburger Hauptbahnhof, Opfer eines Handtaschendiebstahls. Dabei entwendeten unbekannte Täter ihre Geldbörse. Die 58-Jährige bemerkte den Tatvorgang zunächst nicht und konnte der Polizei keine Täterhinweise geben.

Die Tatverdächtige ist zwischen 160 und 175 cm groß, im Alter von 18 und 40 Jahren, hat eine normale Statur und trug zum Tatzeitpunkt dunkles Haar.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Computerbetrug und bittet die Bevölkerung um deren Mithilfe.

Wer kennt die abgebildete Person auf dem Foto und kann sachdienliche Angaben zu den Personalien und/oder dem Aufenthaltsort geben? Hinweise zu der Person nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 entgegen.

