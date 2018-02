1 weiterer Medieninhalt

Sankt Augustin (ots) - Am Vormittag des heutigen Tages (27. Februar 2018) übergaben Bundespolizisten in der Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin ihren Spendenscheck an die "Elterninitiative krebskranker Kinder Sankt Augustin e.V."

Die angehenden Kommissarinnen und Kommissare, die sich im Bundespolizeistandort Sankt Augustin kurz vor dem Abschluss ihres Aufstiegslehrganges in den gehobenen Polizeivollzugsdienst befinden, haben in einer gemeinsamen Spendenaktion mit ihren Fachlehrern 500 EUR gesammelt.

Hintergrund der Spendenaktion war, den Erlös einem wohltätigen Zweck zu spenden. "Ein schöner Gedanke war für uns, Kindern eine Freunde zu machen", so die einhellige Meinung der Lehrgruppe, die sich sodann für die Elterninitiative krebskranker Kinder in Sankt Augustin als Empfänger entschied. Hier kommt das Geld unmittelbar den betroffenen Kindern und ihren Eltern zu Gute.

Frau Manuela Melz, Vorsitzende der Elterninitiative und Frau Anneke Burger, Psychologin in der Onkologie, nahmen den Spendenscheck erfreut entgegen: "Wir freuen uns sehr über die Spendeninitiative der Bundespolizeibeamtinnen und Bundespolizeibeamten. Gerade eine Unterstützung aus dem lokalen Bereich ist sehr hilfreich und verbindet uns miteinander."

