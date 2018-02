BPOL NRW: Berauscht mit Waffen und Drogen unterwegs - Kempener Bundespolizei nimmt 30-jährigen Vietnamesen auf der BAB 52 fest

4 weitere Medieninhalte

Eine unterladene Pistole, einen geladenen Schießkugelschreiber, 192 Schuß Munition und 1 Gramm Crystal Meth - versteckt in einer Zigarettenschachtel - fanden Beamte der Bundespolizei Kempen bei einem 30-jährigen Vietnamesen während einer Kontrolle auf der BAB 52. Foto: Bundespolizei Bild-Infos Download

Kleve - Kempen - Mönchengladbach (ots) - Am 23.02.2018 gegen 01:30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei auf der BAB 52 einen 30-jährigen Vietnamesen. Der Mann war Fahrer eines Mercedes Benz mit tschechischer Zulassung, der den Beamten durch seine unsichere und teils den Straßenverkehr gefährdende Fahrweise aufgefallen war. Das Polizeifahrzeug sowie ein weiterer Verkehrsteilnehmer mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Beschuldigten zu vermeiden.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle machte die Person einen abwesenden und berauschten Eindruck.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten in einer auf dem Beifahrersitz liegenden Jacke eine Pistole mit aufgefülltem Magazin. In der Mittelkonsole des PKW lag ein geladener "Schießkugelschreiber". Die dazu gehörige Munition befand sich im Kofferraum. Es handelte sich um vier Verpackungseinheiten mit insgesamt 192 Patronen sowie drei Patronenhülsen. In der Ablage der Fahrertür wurde ferner eine Zigarettenschachtel aufgefunden, in welcher sich ein Verschlusstütchen mit insgesamt einem Gramm Crystal Meth befand. Nach Abschluss der Durchsuchungsmaßnahmen wurde der Mann vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeidienststelle verbracht.

Das Amtsgericht Mönchengladbach hat zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach die Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann befindet sich derzeit in der Justizvollzugsanstalt Mönchengladbach.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Kleve

Heinz Onstein



Telefon: 02821 7451 0

E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Emmericher Straße 92-94

47533 Kleve



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell