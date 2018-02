Köln/Bonn (ots) - Ein betrunkener 24- jähriger Deutscher belästigte am 24. Februar 2018 in den Nachmittagsstunden in der S13 vom Köln Hauptbahnhof zum Flughafen Köln/Bonn mehrere Fahrgäste. Im Zug befanden sich zwei Polizeibeamte der Bundespolizei auf dem Weg zum Dienst.

Während der darauf erfolgten Kontrolle war das Verhalten der Person aggressiv und er attackierte die Beamten körperlich. Bei dieser Maßnahme verletzte sich ein Beamter, und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme musste die Person zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Die Person wurde nach Fertigung einer Strafanzeige und Feststellung des Alkoholwertes, mit einem Platzverweis in die Obhut der Mutter übergeben.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn

Pressestelle

Tel.: 02203 / 9522 - 1402

E-Mail: presse.cgn@polizei.bund.de



Veröffentlicht

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Pressesprecher Jens Flören

Telefon: 02241 / 238 - 1444

Fax: 02241 / 238 - 1409

E-Mail: presse.nrw@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nrw

www.bundespolizei.de

Bundesgrenzschutzstraße 100

53757 Sankt Augustin

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell