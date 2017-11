BPOL NRW: Größte Bundespolizeiinspektion Nordrhein-Westfalens unter neuer Leitung

4 weitere Medieninhalte

Düsseldorf (ots) - Der Präsident der Bundespolizei in Nordrhein Westfalen, Wolfgang Wurm, hat heute Polizeidirektor Helge Scharfscheer offiziell die Leitung der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf übergeben. Mit etwa 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Düsseldorfer Dienststelle die größte in NRW und eine der größten Inspektionen bundesweit. In Anwesenheit von 80 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Behörden, stellte Präsident Wurm die Bedeutung der Bundespolizei in der Fahndung und Kriminalitätsbekämpfung gerade an den wichtigen Verkehrsknotenpunkten Bahn, Flughäfen und Grenze dar. Er hob hervor, dass seine Behörde immer ein verlässlicher und kooperativer Partner ist und sein wird und wies dabei auf die wichtige und zentrale Bedeutung der gemeinsamen Terrorismusbekämpfung hin. Als "Leuchtturmprojekt für Nordrhein-Westfalen" bezeichnete Präsident Wurm die gemeinsame Wache der Bundes- und Landespolizei im Terminal des Düsseldorfer Flughafens und merkte an, dass er sich mehr solcher Projekte in NRW wünschen würde. Abschließend dankte er dem scheidenden Dienststellenleiter, Polizeidirektor Udo Peltzer (54), für seine zurückliegende engagierte Arbeit. Er wechselt nun zur Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung nach Köln. Polizeidirektor Helge Scharfscheer (49) führte anschließend aus, dass er den Slogan der Bundespolizei "Wir sind Sicherheit" weiter mit Leben füllen wolle. Er sei sich seiner großen Verantwortung der durch die vielen sensiblen Aufgaben wie Grenzpolizei, Luftsicherheit und Rückführungen im dauerhaften Fokus stehenden Düsseldorfer Dienststelle bewusst. "Als eine meiner Hauptaufgaben sehe ich, durch eigenes Handeln und zusammen mit meinen Führungskräften die Voraussetzungen für eine umfassende und professionelle Aufgabenerfüllung zu schaffen. Und dies insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Ansprüche und Anforderungen von Reisenden, Politik und teils auch wirtschaftlich ausgerichteten Partnern sowie ihrer Erwartungshaltungen", machte Scharfscheer deutlich. Zuvor war er zweieinhalb Jahre im Bundespolizeipräsidium in Potsdam als Referent für Grundsatzangelegenheiten der Führung und des Einsatzes tätig.

