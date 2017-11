BPOL NRW: Ergänzung zur Pressemitteilung vom 17.11.2017; Brutaler Angriff im Kölner Hauptbahnhof; Beschuldigter in Haft

Köln (ots) - Wie am 17.11.2017 durch die Bundespolizeiinspektion Köln berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/3789252), wurde durch Bundespolizisten ein Tatverdächtiger nach einem Fußtritt gegen den Kopf eines 33 Jährigen festgenommen.

Der Beschuldigte wurde am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Ermittlungen ergaben, dass er erst am 08.11.2017 wegen Eigentumsdelikten aus der Haft entlassen wurde sowie eine offene Bewährungsstrafe hat. Seitens des Haftrichters wurde Untersuchungshaft angeordnet. Glücklicherweise konnte der Verletzte heute aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Martina Dressler



Telefon: 0221/16093-103

Mobil: + 49 (0) 173 56 21 045

Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell