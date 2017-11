BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Marokkaner nach unerlaubter Einreise im Regionalexpress am Bahnhof Kaldenkirchen fest; die Zurückschiebehaft wurde gerichtlich angeordnet

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots) - Am 15. November 2017 um 15.15 Uhr haben Beamte der Bundespolizei einen 47-jährigen Marokkaner im Regionalexpress auf der Strecke Venlo-Viersen am Bahnhof in Kaldenkirchen festgenommen. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Reisende lediglich einen Landesbewohnerausweis für eine Unterkunft in Bocholt sowie ein niederländisches Dokument für Flüchtlinge vorlegen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Marokkaner durch die zentrale Ausländerbehörde in Bielefeld zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen ihn liegt eine rechtskräftige Ausweisungs- / Abschiebungsverfügung vor. Nach Auswertung der Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass der Mann bereits in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden und in Deutschland unter verschiedenen Personalien Asylanträge gestellt hatte. In Deutschland wurde der Asylantrag im September 2017 rechtskräftig abgelehnt. Das Amtsgericht Krefeld ordnete auf Antrag der Bundespolizei in Kleve die Zurückschiebehaft zwecks Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen an. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prüft nun in welches Land der Mann zurückgeschoben wird. Am heutigen Morgen wird der Marokkaner in die Justizvollzugsanstalt Pforzheim gebracht.

