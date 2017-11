BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 30-jähriger Pole am Bahnhof Kaldenkirchen verhaftet

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots) - Am Mittwochabend, 15. November 2017 um 18:30 Uhr, hat die Bundespolizei am Bahnhof in Kaldenkirchen einen 30-jährigen Polen verhaftet. Der Mann reiste zuvor mit dem Regionalexpress aus Venlo kommend in das Bundesgebiet ein. Die Personalienüberprüfung ergab, dass das Ausländeramt in Nürnberg den Mann mit einem Haftbefehl zwecks Ausweisung/Abschiebung suchte. Darüber hinaus suchten die polnischen Behörden den Reisenden mit einem europäischen Auslieferungshaftbefehl wegen Eigentumsdelikten. Die Haftunterlagen wurden durch die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf der Bundespolizei am Abend übersandt. Der Pole wird nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Donnerstagmorgen, 16. November 2017, dem Haftrichter beim Amtsgericht in Nettetal vorgeführt.

