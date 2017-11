BPOL NRW: Minderjährige versuchen Messebesucherin zu bestehlen - Zivilfahnder der Bundespolizei schreiten ein

Düsseldorf (ots) - Zwei Minderjährige aus Bosnien (11) versuchten am Dienstagnachmittag (14. November) um 16.40 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof einer koreanischen Messebesucherin (41) ein Mobiltelefon aus dem Rucksack zu entwenden. Eine Reisende machte die Koreanerin auf ihren offen stehenden Rucksack aufmerksam und Zivilfahnder der Bundespolizei nahmen das Duo in Gewahrsam.

Die Koreanerin befand sich auf dem Bahnsteig 16 des Düsseldorfer Hauptbahnhofs in einer wartenden Reisegruppe. Die beiden Minderjährigen näherten sich der Frau, um an ihren Rucksack zu gelangen, den sie auf dem Rücken trug. Eine der Minderjährigen öffnete die zwei Außenfächer des Rucksacks der Messebesucherin und suchte darin vermutlich nach Wertgegenständen. Die andere deckte die Tathandlung mit ihrem Körper ab.

Eine unbekannte Reisende sprach die 41-Jährige auf ihren geöffneten Rucksack an, woraufhin die Minderjährigen von ihr abließen. Zivilfahnder beobachteten das Vorgehen der Tatverdächtigen, gaben sich anschließend zu erkennen, nahmen die Minderjährigen in Gewahrsam und brachten sie zur Dienststelle. Die Koreanerin berichtete, dass sich in einer der Außentaschen ihr Mobiltelefon im Wert von 1000 Euro befand, welches von den 11-Jährigen hätte gestohlen werden können. Sie habe die versuchte Tat selbst nicht bemerkt.

Präventiv wurden die Fingerabdrücke einer Betroffenen genommen. Die andere war bereits polizeilich bekannt. Um 19.15 Uhr wurden sie an die Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten gewerbsmäßigen Diebstahls wurde seitens der Bundespolizei gegen die 11-Jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Düsseldorf

Dajana Burmann

Telefon: +49 (0) 211 179276-150

Mobil: +49 (0) 173 56 78 643

E-Mail: presse.d@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bismarckstraße 108

40210 Düsseldorf





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell