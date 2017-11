BPOL NRW: Ladendetektiv erkennt "Red Bull Dieb" wieder; Festnahme durch Bundespolizei

Entwendete Red Bull Dosen aus einem Diebstahl Bild-Infos Download

Köln (ots) - Nachdem ein Ladendetektiv gestern Mittag (13.11.2017) einen "Dieb" wiedererkannte, alarmierte er die Bundespolizei. Die Polizisten konnten den 30 Jährigen festnehmen, der bei seiner Vernehmung den Diebstahl von zwei Paletten Red Bull Dosen gestand.

Montagmittag rief ein Ladendetektiv eines Drogeriemarktes des Kölner Hauptbahnhofes die Bundespolizei zur Hilfe. Er gab an, soeben einen Dieb wiedererkannt zu haben, der vor einigen Tagen in der Filiale 90 Dosen Red Bull entwendet haben soll. Die zur Hilfe eilenden Polizisten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Die Videoaufzeichnung ließ dem Tatverdächtigen keinen Grund zur Ausrede, da er zweifelsfrei identifiziert wurde. Bei seiner Vernehmung gab der 30 Jährige die Tat zu. Weiterhin fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung eine "Klauliste", die verschiedene Geschäfte in Köln markierte, um dort weitere Diebstähle zu begehen.

Aufgrund fehlender Haftgründe wurde er wieder entlassen.

Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

