Köln/Bonn (ots) - In der Nacht zu Dienstag wurde ein 29-jähriger Deutscher am Flughafen Köln/Bonn durch die Bundespolizei festgenommen. Nach Zahlung einer Geldstrafe durfte der Mann seine Reise am Ende fortsetzen.

Bereits im Mai 2016 wurde der 29-Jährige durch das Landgericht Mönchengladbach wegen versuchtem Betrug zu einer Geldstrafe in Höhe von 1080 Euro verurteilt. Da er die Strafe nicht entrichtet hat, wurde der Mann schließlich durch die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben. Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle nach Istanbul (Türkei) nahmen ihn Beamte der Bundespolizei in der vergangenen Nacht schließlich fest.

Noch in der Nacht konnte der Mann die geforderte Geldstrafe bezahlen und somit einer Ersatzfreiheitsstrafe entgehen.

