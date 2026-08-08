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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer Am 07.08.2026, 22:02 Uhr, stürzte ein 57-jähriger Lohner mit seinem Pedelec auf einem Verbindungsweg am Evers Berg in Lohne. Der alkoholisierte Mann meldete den Unfall der Polizei, da er davon ausging, dass er durch einen über die Fahrbahn gespannten Draht zu Fall gekommen ist. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte jedoch festgestellt werden, dass der Mann in eine Hecke, in der der Draht gespannt war, gefahren ist und kein Fremdverschulden vorliegt. Wegen seiner Alkoholisierung wurde gegen den Lohner ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Bei Rückfragen:
PHK Schaffhausen - Dienstschichtleitung des PK Vechta
04441-943-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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