Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Brand in Einfamilienhaus während Urlaubsabwesenheit

In der Zeit von Freitag, 31. Juli 2026, 16:00 Uhr, bis Samstag, 01. August 2026, 07:00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Küche eines Einfamilienhauses in der Straße Zu den Wiesen in Cappeln. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes im Urlaub. Nach ihrer Rückkehr stellten sie fest, dass es in ihrer Abwesenheit zu einem Brand in der Küche gekommen war. Das Feuer war bereits erloschen. Die Freiwillige Feuerwehr Cappeln führte eine Brandnachschau durch. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Cloppenburg - Gullideckel aus Fahrbahn entfernt

In der Zeit von Freitag, 31. Juli 2026, 20:00 Uhr, bis Samstag, 01. August 2026, 06:45 Uhr, entfernten bislang unbekannte Täter im Garreler Weg insgesamt elf Gullideckel aus der Fahrbahnrinne. Die Gullideckel wurden anschließend in angrenzende Gärten geworfen. Zu Schäden oder Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter Tel.: 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Bösel beabsichtigte, von der Böseler Straße nach links auf die Nikolausdorfer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie eine von rechts kommende und vorfahrtberechtigte 81-jährige Pkw-Fahrerin aus Garrel. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Pkw. Die vorfahrtberechtigte Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Cloppenburg gebracht.

Lastrup - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Herzlake befuhr die Bundesstraße 213 aus Lastrup kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. In Höhe einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte der Pkw gegen die linksseitige Schutzplanke, schleuderte quer über die Fahrbahn und kam schließlich an der rechtsseitigen Schutzplanke zum Stillstand. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

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