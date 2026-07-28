Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- Taschendiebstahl

Am Montag, 27. Juli 2026, 10:55 Uhr, wurde einer 80-jährigen Frau aus Emstek das Portmonee entwendet. Die 80-Jährige befand sich in einem Discounter in der Bahnhofstraße, als die unbekannten Taschendiebe zuschlugen.

Cloppenburg- Erneut Taschendiebstähle

Am Montag, 27. Juli 2026, 12.00 Uhr, kam es erneut in Cloppenburg zu einem Taschendiebstahl. Betroffen war eine 46-jährige Cloppenburgerin, die in einem Discounter in der Inselstraße einkaufen war. Diese hatte ihre Geldbörse in den Einkaufswagen gelegt, die unbekannten Täter nutzten eine Unaufmerksamkeit der Cloppenburgerin, um die Geldbörse zu stehlen.

Molbergen- Diebstahl aus Wohnhaus

Am Montag, 27. Juli 2026, zwischen 12:10 Uhr und 13:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Lürker Tannen" ein, obwohl die Bewohner zur Tatzeit im, bzw. im Nahbereich des Hauses waren. Die Täter entwendeten Schmuck und eine Wertsachenkassette. Hinweise zur Tat/zu den Tätern nimmt die Polizei in Cloppenburg entgegen.

Löningen-Lindern: Dieseldiebstahl

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 24. Juli 2026, 13.00 Uhr, bis Montag, 27. Juli 2026, 06:30 Uhr, zapften unbekannte Täter rund 250 Liter Diesel aus mehreren Baumaschinen, die im Riehendamm/Ecke OKE abgestellt waren. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Löningen entgegen.

Garrel- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Montag, 27. Juli 2026, 11:00 Uhr, kam es auf der Straße "Im Karspohl" in Garrel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 64-jährige Frau aus Garrel kam auf der genannten Straße im Kurvenbereich mit ihrem Pkw, Toyota, nach links von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, Nissan, eines 72-jährigen Mannes aus Münster. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurde die Garrelerin und eine Beifahrerin leicht verletzt, beide Fahrzeug wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Molbergen- Unfall mit verletzter 12-Jähriger Am Montag, 27. Juli 2026, 15:40 Uhr, wurde eine 12-Jährige aus Molbergen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Mädchen wollte im Kreisverkehr Peheimer Straße die Straße überqueren. Dabei übersah ein 34-Jähriger aus Friesoythe die querende Fußgängerin mit seinem Transporter, dieser rollte über den Fuß der 12-Jährigen. Dadurch erlitt diese Quetschungen am Fuß und musste in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

Cloppenburg- Altöl im Straßengraben entsorgt- Zeugenaufruf Am Montag, 27. Juli 2026, 12:02 Uhr, wurde in Cloppenburg, Jümmestraße, in einem dortigen Seitengraben ein 5-Liter Altölkanister festgestellt. Die eingesetzten Beamten sicherten das Behältnis und verständigten die zuständige Abfallbehörde. Hinweise zum illegalen Entsorger nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen.

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