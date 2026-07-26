Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.07.2026 um 20:55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Cloppenburger Straße in Garrel einen 41-jährigen Pkw-Fahrer aus Garrel. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest wurde durch den Pkw-Fahrer verweigert. Zudem war der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Pkw war nicht versichert. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am 25.07.2026 um 22:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Bürgerparkstraße einen 33-jährigen Pkw-Fahrer aus Bösel. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,81 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lastrup- Verkehrsunfallunfall mit zwei verletzten Pedelec-Fahrern

Am 25.07.2026 gegen 12:55 Uhr befuhr ein 16.-Jähriger Pedelec-Fahrer die Molberger Straße von Ermke kommend in Richtung Lastrup. In Höhe der Unfallstelle stieß er dort mit einer entgegenkommenden 56.-jährigen Pedelec-Fahrerin zusammen. Beim Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt und begaben sich eigenständig in ärtzlicher Behandlung. Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer und einem Pedelec-Fahrer

Am 25.07.2026 gegen 18:15 Uhr befuhr ein 48.-jähriger Pedelec-Fahrer die Emsteker Straße in Richtung stadteinwärts. Ein 68.-jähriger Radfahrer kam nun dem Pedelec-Fahrer entgegen. Hierbei wichen nun beide zur selben Seite aus und stießen frontal zusammen. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Molbergen ( OT: Grönheim)- Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Am 25.07.2026 gegen 13:33 Uhr befuhr ein 69.-Jähriger mit seinem Pkw die Straße Linderner Damm in Richtung Lange Straße. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigt er dort den Kreuzungsbereich Lange Straße / Am Kreuzberg zu überqueren. Hierbei übersieht er den von rechts kommenden 23.-jährigen Motorradfahrer der die Lange Straße in Richtung Peheim befuhr. Beim Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und dem Krankenhaus Quakenbrück zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Cloppenburg- Stadtgebiet: Diebstahl von Geldbörsen

Am 25.07.2026 kam es im gesamten Stadtgebiet in mehreren Geschäften vermehrt zu Taschendiebstählen von Geldbörsen.

Cloppenburg-Stadtgebiet: Kontrollen von E-Scootern

Auch am Wochenende konnten bei Kontrollen wieder etliche Verstöße bei E-Scootern festgestellt werden. Hauptsächlich waren diese nicht versichert.

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