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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - PKW Brand

Am Samstag, 25. Juli 2026, gegen 14:40 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Ellerbrocker Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes Flammen aus dem Motorraum eines geparkten PKW aufsteigen würden. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, versuchten bereits Passanten das Feuer mittels Feuerlöscher zu löschen. Die Beamten unterstützten sie hierbei. Schließlich wurde der Brand durch die eingetroffene Freiwillige Feuerwehr Friesoythe, die mit vier Einsatzfahrzeugen sowie 25 Einsatzkräften ausrückte, gelöscht. Der entstandene Schaden am PKW wurde auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Neben dem PKW wurde eine angrenzende Hecke sowie ein Zaunelement beschädigt. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Saterland, OT Scharrel - Brand einer Moorfläche

Am Samstag, 25. Juli 2026, gegen 18:00 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand einer Moorfläche im Nahbereich zur Birkhahnstraße informiert. Vor Ort konnten Polizei sowie Feuerwehr den Brand einer ca. 40qm großen Moorfläche feststellen. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Scharrel und Ramsloh schnell eingedämmt und gelöscht werden. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit unbekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person, Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 25. Juli 2026, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Straße Hinter der Burgwiese im Zufahrtsbereich des dortigen Stadtparks zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrer stürzte alleinbeteiligt mit einem E-Scooter. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,6 Promille. Der 26-Jährige, der in Friesoythe wohnhaft ist, wurde schwer verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Ein Strafverfahren wurde gegen den 26-Jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe
i.A. Nadine Wolke, PHKin
Telefon: 04491/93390

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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