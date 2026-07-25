Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 25.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 24.07.2026, gegen 14:25 Uhr, konnte ein 38-jähriger Lohner mit seinem Pkw auf der Vechtaer Straße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss steht. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am 24.07.2026, gegen 18:42 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Lohne mit seinem Pkw die Franz-Vorwerk-Straße in 49377 Vechta in Fahrtrichtung Bahnhof. In Höhe der Bahnhofstraße bog eine 35-jährige aus Dinklage mit ihrem Pkw in die Kreuzung ein, wobei sie den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw des 35-Jährigen übersah. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Im Pkw des 25-Jährigen wurden der Fahrer und der Beifahrer leicht verletzt. Im Pkw der 35-Jährigen wurde lediglich die Fahrerin leicht verletzt. Die drei Mitfahrer wurden nicht verletzt. Die verletzten Personen wurden vorsorglich mittels Rettungswagen den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. An den beteiligten Pkw entstanden erhebliche Sachschäden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt.

Bakum - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr kam es am Katharinenhof in Bakum zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter gelangten über ein Fenster in das Objekt und entwendeten Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweis zu der Tat geben könne, werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum oder Vechta in Verbindung zu setzen.

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