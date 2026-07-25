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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 24. Juli 2026, gegen 17:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 29-jährigen PKW-Fahrer, welcher in Bösel wohnhaft ist, in der Petersfelder Straße in Garrel. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Essen (Oldenburg) - Einbruch in ein Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag, 24. Juli 2026, 07:30 Uhr bis 18:24 Uhr, kam es in der August-Meyer-Straße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus. Nach bisherigen Ermittlungstand wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter der Tel. 05432-803840 entgegen.

Cloppenburg- Diebstahl von zwei Schafen

In der Zeit von Freitag, 24.07.2026, 07:20Uhr -20:30 Uhr entwendeten unbekannte Täterschaft zwei Schafe von einer umzäunten Weide am Henkingweg. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle i.A. Landwehr, PHK
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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