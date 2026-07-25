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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Brand auf Firmengelände in 26169 Friesoythe

Am Freitagabend, 25. Juli 2026, wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gegen 22:32 Uhr zu einem Brand im Gewerbegebiet an der Ellerbrocker Straße alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet auf einem Betriebsgelände eine etwa 50 x 50 Meter große Fläche in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Firmengebäude verhindert werden.

Während der Löscharbeiten musste die Ellerbrocker Straße zeitweise voll gesperrt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung vorsorglich mittels Rundfunkdurchsage über den Brand informiert.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
Telefon: 04491/ 93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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