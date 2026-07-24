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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am 24.07.2026, gegen 18:42 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Lohne mit seinem Pkw die Franz-Vorwerk-Straße in 49377 Vechta in Fahrtrichtung Bahnhof. In Höhe der Bahnhofstraße bog eine 35-jährige aus Dinklage mit ihrem Pkw in die Kreuzung ein, wobei sie den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw des 35-Jährigen übersah. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Im Pkw des 25-Jährigen wurden der Fahrer und der Beifahrer leicht verletzt. Im Pkw der 35-Jährigen wurde lediglich die Fahrerin leicht verletzt. Die drei Mitfahrer wurden nicht verletzt. Die verletzten Personen wurden vorsorglich mittels Rettungswagen den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. An den unfallbeteiligten Pkw entstanden erhebliche Sachschäden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta
Bahnhofstraße 9
04441-9430
49377 Vechta

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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