Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - Jugendliche randalieren vor Wohnhaus

Am Dienstag, den 07.07.2026, randalierten mehrere unbekannte jugendliche Täter vor einer Erdgeschosswohnung in der Straße An der Bleiche. Zwischen 01:55 Uhr und 02:10 Uhr warfen sie einen großen Ast und eine Warnbake gegen die Terrassentür der betroffenen Wohnung, sodass diese beschädigt wurde. Als eine dort wohnende 66-jährige Frau aus Essen die Jugendlichen ansprechen wollte, warfen diese einen Blumentopf auf die Terrasse. Teile davon trafen sie im Bereich der Beine, sodass sie leicht verletzt wurde. Die Täter flüchteten danach in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter 05434/9247021 entgegen.

Cappeln - Mehrere Personen schlagen aufeinander ein / Gefährliche Körperverletzung

Am Dienstag, den 07.07.2026, kam es gegen 14:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Cloppenburger Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand attackierte ein bisher unbekannter Täter zwei 46- und 68-jährige Männer aus der Gemeinde Cappeln. Als einer der Männer infolge der Auseinandersetzung zu Boden fiel, trat der unbekannte Täter mehrfach auf das am Boden liegende Opfer ein. Die beiden Cappelner wurden leicht verletzt. Der Täter flüchtete vom Tatort. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Lindern - Erheblicher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 07.07.2026, befuhr eine 43-jährige PKW-Führerin aus Lindern die Straße Zum Berg aus Kleinenging kommend. Im Bereich der Kreuzung mit der Ortskernentlastungsstraße hielt sie gegen 07:00 Uhr verkehrsbedingt an. Als sie die Kreuzung überqueren wollte übersah sie einen von links kommenden bevorrechtigten 18-jährigen PKW-Führer aus Lindern. Infolge des Zusammenstoßes wurde niemand verletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Cloppenburg - Fahrrad und E-Scooter kollidieren / E-Scooter-Fahrerin flüchtig

Am Dienstag, den 07.07.2026, befuhr eine unbekannte E-Scooter-Fahrerin gegen 14:15 Uhr die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Osterstraße. Im Bereich der Ampelanlage an der Osterstraße kollidierte die Frau mit einem ihr entgegenkommenden 11-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Trotz Aufforderung von anwesenden Zeugen, stehen zu bleiben, entfernte sich die unbekannte Fahrzeugführerin unerlaubt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Lastrup - PKW streift Sattelzugmaschine / Zwei Personen leicht verletzt

Am Dienstag, den 07.07.2026, befuhr ein 18-jähriger PKW-Führer aus Ostrhauderfehn gegen 15:00 Uhr die B 213 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Auf Höhe Lastrup / Anschlussstelle Lindern geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden Sattelzug, der von einem 31-jährigen Fahrzeugführer aus Litauen geführt wurde. Der 18-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer aus Cloppenburg wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wurde auf ca. 25000,- EUR beziffert.

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