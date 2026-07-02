Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt

Am Dienstag, den 30.06.2026, entwendete ein unbekannter Täter gegen 10:00 Uhr eine Geldbörse aus einer Handtasche einer 55-jährigen Frau aus Steinfeld. Zu diesem Zeitpunkt kaufte sie in einem Verbrauchermarkt an der Großen Straße ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld unter 05492/9606621 entgegen.

Damme - Fallrohre einer Kirche entwendet

In den zurückliegenden vier Wochen demontierten unbekannte Täter einige Fallrohre der Kirche St. Viktor an der Hauptstraße und entwendeten diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Dienstag, den 30.06.2026 (20:00 Uhr) bis Mittwoch, den 01.07.2026 (08:50 Uhr) touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Transporter Iveco auf einem Parkplatz an der Burgstraße und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- EUR. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774922 entgegen.

Lohne - Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Am Mittwoch, den 01.07.2026, befuhr eine 47-jährige Pedelec-Fahrerin aus Lohne gegen 19:00 Uhr die Wiesenstraße und beabsichtigte im Verlauf von der Fahrbahn auf den Geh- bzw. Radweg zu wechseln. An der Kante zum Radweg geriet sie in Straucheln und stürzte gegen einen Zaun. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste einem Krankenhaus zugeführt werden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 01.07.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Straßenrand der Straße Krusenschlopp geparkten PKW Renault Scenic und entfernte sich unerlaubt. Als Unfallzeitraum wurde 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr benannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

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